الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة فنزويلا البوليفارية بذكرى الاستقلال ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا مسؤول أمريكي: الرئيس اللبناني يزور واشنطن لإجراء محادثات مع ترامب يوليو الجاري جامعة جازان تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي “مسار الطالبات” العثور على حطام طائرة الشحن الباكستانية والبحث عن أفراد طاقمها قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت جامعة تبوك تعلن دليل القبول الجامعي للعام 1448هـ مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين المنظمة البحرية الدولية تدعو لحماية البحارة العالقين في مضيق هرمز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لا يعتقد أن صراعا شاملا مع إيران سيندلع في أعقاب الضربات العسكرية المتبادلة.
وصرح ترامب للصحفيين في أنقرة عقب قمة لحلف شمال الأطلسي “الناتو”: “لا أعتقد أن الأمر سيبدأ من جديد. أعتقد أنه سينتهي بسرعة كبيرة. لقد استهدفوا سفينتين، ولذلك وجهنا لهم ضربة أقوى بكثير”، وفقا لوكالة رويترز.
وتابع أن “أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة، ولن يؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر أمانا، بما في ذلك بالنسبة للنفط”.
كما كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته السابقة بأن إيران تستهدفه. وقال: “أنا على رأس قائمة أهداف إيران”.