ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستنشب مجددا

قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، اليوم ‌الأربعاء، إنه لا يعتقد أن صراعا شاملا مع ​إيران سيندلع في ​أعقاب الضربات العسكرية المتبادلة.

وصرح ⁠ترامب للصحفيين في ​أنقرة عقب قمة لحلف ​شمال الأطلسي “الناتو”: “لا أعتقد أن الأمر سيبدأ من جديد. أعتقد ​أنه سينتهي بسرعة ​كبيرة. لقد استهدفوا سفينتين، ولذلك ‌وجهنا ⁠لهم ضربة أقوى بكثير”، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع أن “أي شيء يحدث سينتهي بسرعة كبيرة، ولن ​يؤدي ​إلا ⁠إلى جعل الوضع أكثر أمانا، بما ​في ذلك بالنسبة ​للنفط”.

كما ⁠كرر الرئيس الأمريكي تصريحاته السابقة بأن إيران ⁠تستهدفه. وقال: “أنا ​على رأس ​قائمة أهداف إيران”.