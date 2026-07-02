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ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما، مجدداً موقفه الرافض لأي توسع صيني في هذا الممر الملاحي الذي يُعد من أهم الممرات الاستراتيجية للتجارة العالمية.

وقال ترامب، إن واشنطن ستواصل حماية مصالحها المرتبطة بالقناة، التي تربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر أضيق نقطة من برزخ أميركا الوسطى، وتؤدي دوراً محورياً في حركة التجارة الدولية، إذ يمر عبرها نحو 40% من حركة الحاويات الأميركية سنوياً.

وتُعد قناة بنما من أبرز المشروعات الهندسية التي أنجزتها الولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين، قبل أن تنتقل إدارتها إلى بنما عام 1999 بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وكان ترامب قد كرر في مناسبات عدة رغبته في استعادة النفوذ الأميركي على القناة، مؤكداً قبل عودته إلى البيت الأبيض أنه لا يستبعد اللجوء إلى أدوات الضغط الاقتصادية أو حتى الخيارات العسكرية إذا اقتضت الضرورة للحفاظ على المصالح الأميركية في هذا الممر الاستراتيجي.

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