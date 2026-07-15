ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​إنه لا يزال يعتقد ‌بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب ​في أوكرانيا قريبا، ​رغم استمرار الهجمات ووجود بعض المؤشرات على احتمال قيام ​موسكو بتصعيد الصراع.

وأضاف ترامب، ​في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عندما سُئل عن محادثاته مع ​بوتين: “أعتقد أنه مستعد ​للتوصل إلى اتفاق”، وسُجلت المقابلة أمس ‌الثلاثاء وبثت اليوم الأربعاء.

وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين لرويترز، إن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض ​على ​السلام مع كييف، ومن المرجح أن يصعد الصراع ​الذي دخل عامه ​الخامس.

ووعد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في اليوم الأول من ​رئاسته في ​يناير.