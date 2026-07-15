ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يزال يعتقد بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا، رغم استمرار الهجمات ووجود بعض المؤشرات على احتمال قيام موسكو بتصعيد الصراع.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز عندما سُئل عن محادثاته مع بوتين: “أعتقد أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق”، وسُجلت المقابلة أمس الثلاثاء وبثت اليوم الأربعاء.
وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين لرويترز، إن بوتين يرفض الدعوات للتفاوض على السلام مع كييف، ومن المرجح أن يصعد الصراع الذي دخل عامه الخامس.
ووعد ترامب بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في اليوم الأول من رئاسته في يناير.