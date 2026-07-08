Icon

انفجاران في دمشق يسفران عن إصابة 18 شخصًا Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية Icon وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي Icon بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول Icon خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي Icon رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة Icon رياح نشطة على منطقة تبوك Icon سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولن نضيع الوقت

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:١١ مساءً
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولن نضيع الوقت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلناً انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على هامش قمة الحلف في أنقرة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مؤكداً أنه لا يرغب في إضاعة المزيد من الوقت مع طهران، ومتهماً المسؤولين الإيرانيين بالكذب والغش، وواصفاً إياهم بأنهم مصدر الاضطرابات في المنطقة.

واتهم الرئيس الأميركي إيران بالمسؤولية عن مقتل الآلاف، كما زعم أنها استهدفت قادة أميركيين، بمن فيهم هو شخصياً، وأطلقت صواريخ على سفن سعودية وقطرية في الخليج، معتبراً أن تلك الهجمات قضت على أسس التفاهم بين البلدين.

وشدد ترامب على أن واشنطن ستواصل سياسة الضغوط على طهران، بما في ذلك العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، مؤكداً أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي عن استيائه من مواقف بعض أعضاء حلف الناتو تجاه إيران، مشيراً إلى أنه تعمد اختبار موقف الحلف من الأزمة، قائلاً: “لسنا في حاجة إلى الناتو، لكنني كنت أختبرهم بشأن إيران”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك
العالم

ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى...

العالم
ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما
العالم

ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة...

العالم
ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح متحف روزفلت
العالم

ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح...

العالم
ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه
العالم

ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار...

العالم
ترامب: وجهت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا
العالم

ترامب: وجهت بقطع جميع العلاقات التجارية مع...

العالم
ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع
العالم

ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران...

العالم
ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي
العالم

ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل...

العالم
ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة
العالم

ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار...

العالم