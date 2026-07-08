ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولن نضيع الوقت

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، معلناً انتهاء مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ومؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته على هامش قمة الحلف في أنقرة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، مؤكداً أنه لا يرغب في إضاعة المزيد من الوقت مع طهران، ومتهماً المسؤولين الإيرانيين بالكذب والغش، وواصفاً إياهم بأنهم مصدر الاضطرابات في المنطقة.

واتهم الرئيس الأميركي إيران بالمسؤولية عن مقتل الآلاف، كما زعم أنها استهدفت قادة أميركيين، بمن فيهم هو شخصياً، وأطلقت صواريخ على سفن سعودية وقطرية في الخليج، معتبراً أن تلك الهجمات قضت على أسس التفاهم بين البلدين.

وشدد ترامب على أن واشنطن ستواصل سياسة الضغوط على طهران، بما في ذلك العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية، مؤكداً أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأميركي عن استيائه من مواقف بعض أعضاء حلف الناتو تجاه إيران، مشيراً إلى أنه تعمد اختبار موقف الحلف من الأزمة، قائلاً: “لسنا في حاجة إلى الناتو، لكنني كنت أختبرهم بشأن إيران”.