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ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، مشيرًا إلى أن النفط “يتدفق كما لم يحدث من قبل”، بفضل ما وصفه بـ”القوة الهائلة للجيش الأمريكي”.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، متهمًا القيادة الإيرانية بأنها “تكذب وتمارس العنف وتسلك طريق الدمار الشامل”.

وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض “حصاراً كاملاً”، لكنه سيقتصر على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، أو التي تنقل أي شحنات مرتبطة بإيران.

وتابع: “استناداً إلى محادثات مثمرة للغاية مع قادة الشرق الأوسط، قررت استبدال الرسوم المقترحة على السفن البالغة 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية تبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة”.

وأردف: “ستكون تلك الاستثمارات ضخمة للغاية، وفي الوقت نفسه ستصب في مصلحة الولايات المتحدة ودول الخليج على حد سواء”، مضيفاً أن بلاده تمتلك بالفعل أكبر حجم من الاستثمارات المقومة بالدولار في تاريخها، وأن الاستثمارات الجديدة سترفع هذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنشاء مصانع ومنشآت ومعدات داخل الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، بما يسهم في توفير ملايين الوظائف الأمريكية ذات الأجور المرتفعة.

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