قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الصين توسّع نفوذها داخل روسيا استعدادًا لما بعد بوتين الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24”
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، مشيرًا إلى أن النفط “يتدفق كما لم يحدث من قبل”، بفضل ما وصفه بـ”القوة الهائلة للجيش الأمريكي”.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، أن مضيق هرمز أصبح مفتوحًا أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، متهمًا القيادة الإيرانية بأنها “تكذب وتمارس العنف وتسلك طريق الدمار الشامل”.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض “حصاراً كاملاً”، لكنه سيقتصر على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، أو التي تنقل أي شحنات مرتبطة بإيران.
وتابع: “استناداً إلى محادثات مثمرة للغاية مع قادة الشرق الأوسط، قررت استبدال الرسوم المقترحة على السفن البالغة 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية تبرمها دول الخليج مع الولايات المتحدة”.
وأردف: “ستكون تلك الاستثمارات ضخمة للغاية، وفي الوقت نفسه ستصب في مصلحة الولايات المتحدة ودول الخليج على حد سواء”، مضيفاً أن بلاده تمتلك بالفعل أكبر حجم من الاستثمارات المقومة بالدولار في تاريخها، وأن الاستثمارات الجديدة سترفع هذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضح أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنشاء مصانع ومنشآت ومعدات داخل الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، بما يسهم في توفير ملايين الوظائف الأمريكية ذات الأجور المرتفعة.