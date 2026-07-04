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من منطلق اللطف

ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ صباحاً
ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي
المواطن - فريق التحرير

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جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحديث عن عظمة الولايات المتحدة في الذكرى الـ 250 لاستقلال البلاد.

وكشف ترامب خلال خطاب ألقاه اليوم السبت عند جبل راشمور، في ولاية ساوث داكوتا بمناسبة يوم الاستقلال أن أميركا “منحت إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي من منطلق اللطف”.

تسوية سياسية مع أمريكا

كما أكد أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأميركي.

كذلك أشار إلى أن إدارته وجهت ضربات قاسية جداً إلى طهران، وحسمت المواجهة مع فنزويلا في يوم واحد.

على صعيد آخر رأى أن أميركا دخلت بالفعل عصرها الذهبي، لكنه أردف قائلاً :” ما زلنا في نقطة الانطلاق” واعتبر أنه لا توجد دولة في العالم قدمت من الإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من بلاده.

إلى ذلك، حذر من عودة الحزب الديمقراطي إلى الرئاسة والسلطة، لافتاً إلى أنهم إن عادوا فسيسعون لسن قوانين وتعديلات تنهي أي فرصة للجمهوريين بالفوز في أي انتخابات مقبلة.

 

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