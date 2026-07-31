ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا، رغم تصاعد التوترات بين البلدين.
وأضاف ترامب، خلال تصريحات للصحفيين من كامب ديفيد، أن إيران تعيش وضعًا سيئًا بسبب ما وصفه بعدم نزاهتها وعدم التزامها بالاتفاقيات، ملوحًا بإمكانية توجيه ضربة جديدة إليها.
وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، يشاركون في محادثات تتعلق بالملف الإيراني.
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ألحقت دمارًا كبيرًا بالقدرات العسكرية الإيرانية خلال الأشهر الخمسة الماضية.