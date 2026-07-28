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لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن

ترامب: موقفنا قوي للغاية تجاه إيران ولن نهاجم منشآت الطاقة

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٦ مساءً
ترامب: موقفنا قوي للغاية تجاه إيران ولن نهاجم منشآت الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن موقف واشنطن قوي للغاية تجاه إيران، مشدداً على رغبته في الامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية.

وأضاف في حوار مع “فوكس نيوز” Fox News: “موقفنا قوي للغاية فيما يتعلق بإيران حالياً.. وأريد تجنب مهاجمة محطات الكهرباء والجسور ولا أتطلع لفعل ذلك”.

لن نسمح لطهران بانتهاك الاتفاقيات

وأردف الرئيس الأميركي: “لا يمكننا السماح لإيران بانتهاك الاتفاقيات بعد الآن”.

وجدد ترامب تهديداته باستهداف موقع “بيكاكس ماونتن”، بالإضافة إلى جسور وأهداف مدنية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه ذكر في الوقت نفسه أن المحادثات مثمرة.

وقال ترامب في بث مباشر عبر شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية: “أعلم تماماً ما يحدث تحت جبل “كيركا”، هذا الأمر ليس مشكلة كبيرة، لقد دمرنا منشآتهم النووية سابقاً، ويجب علينا تدمير “كيركا” إذا لم نبرم اتفاقاً، إذا لم نتوصل إلى اتفاق، سوف ندمرها بكل سهولة”، مضيفاً أنه قد وجّه تحذيرات مماثلة عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس الأميركي أكد، أمس الاثنين، أنه مستعد “لعمل عسكري قوي” إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره بتعليق الضربات العسكرية على طهران بشكل مؤقت.

وقال في مقابلة مع موقع “أكسيوس”، إن إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتاً طويلاً، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية “عميقة”، لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى. ورداً على سؤال عن المدة التي يمنحها للدبلوماسية مع طهران: “ليس وقتاً طويلاً، فإما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق”.

كما كشف ترامب أنه قرر وقف الضربات يوم الجمعة بعد أن طلب منه الوسطاء منح المفاوضات فرصة إضافية، مضيفاً أنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

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