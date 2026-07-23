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ترامب: ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٤ مساءً
ترامب: ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية
المواطن - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ميليشيا الحوثي تتحمل عواقب تكرار استهداف الملاحة البحرية.

وتابع: سنعاقب إيران والحوثيين إذا كرروا الهجمات.

 

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