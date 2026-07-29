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ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
ترامب: ندرس شن ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلال مقابلة إعلامية، إنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، مشيراً إلى أن الميليشيات الموالية لإيران “سرطان العالم”.

وحين سئل عن إيران، قال ترامب: “سأتركهم يواصلون الكلام وستشن أميركا ضربات ضدهم رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع أميركية في الأردن”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الضربات الأميركية السعودية ضد الميليشيات الموالية لإيران “تمت بالتنسيق مع حكومة العراق”، متوعداً: “سنلقن إيران درساً قاسياً.. ستتلقى هزيمة ساحقة.. سنضرب إيران بقوة”.

وتوعد الرئيس ترامب، في مقابلته مع شبكة “فوكس نيوز” Fox News بتوجيه ضربة قوية لإيران بعدما أعلن الجيش الأميركي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها طهران باتجاه قوات أميريكية في الشرق الأوسط.

ولم تُبث المقابلة الهاتفية، لكن أحد مراسلي الشبكة لخص تصريحات الرئيس الأميركي، مضيفاً أن الرئيس استخدم ألفاظاً نابية لتأكيد موقفه.

وأعلن الجيش الأميركي فجر الأربعاء أنه نفذ ضربات مشتركة مع القوات المسلحة السعودية في العراق ضد جماعات مسلحة موالية لإيران.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): “نفذت القيادة المركزية الأميركية والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، في 28 يوليو (تموز)، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري الإسلامي الإيراني قد وجههم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها شنت، بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأميركية، اليوم الأربعاء، ضربات نوعية محددة ضد أهداف تابعة للميليشيات المتواجدة على أراضي جمهورية العراق المرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة.

وأضافت أن الضربات ضد الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران تأتي في إطار تأكيد حق الرياض الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” أن الضربات النوعية التي نفذتها السعودية استهدفت مخازن أسلحة تابعة للميليشيات.

 

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