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ترامب وبوتين يبحثان حرب أوكرانيا في اتصال استمر ساعة ونصف

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣١ صباحاً
ترامب وبوتين يبحثان حرب أوكرانيا في اتصال استمر ساعة ونصف
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الكرملين، أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب أجريا اتصالًا هاتفيًا استمر نحو ساعة و25 دقيقة، جرى خلاله بحث الحرب في أوكرانيا وذلك قبيل قمة لحلف الناتو في أنقرة.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إن بوتين قدّم خلال الاتصال عرضا تفصيليا حول مجريات الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي عرض المساعدة في إنهاء الصراع خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا.

كما قال المستشار إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أبديا الاستعداد لزيارة موسكو.

الحرب في أوكرانيا

في حين، أفاد مصدر مطلع بأن ويتكوف وكوشنر قد يصلا إلى روسيا قبل نهاية أغسطس، لكن لا توجد تواريخ محددة. وقال المصدر لوكالة “تاس”: “ربما حتى نهاية الصيف.. لكن لا توجد تواريخ”.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه تحدث إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال عطلة الرابع من يوليو/ تموز، ودعا إلى “عزم أميركي” للمساعدة في إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وذكر زيلينسكي أنه أجرى محادثة “جيدة للغاية” مع ترامب، ناقشا خلالها الوضع على خط المواجهة.

كما قال “هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب، وسيكون للعزم الأميركي أهمية حاسمة”.

وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على “مواصلة محادثاتنا” خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد هذا الأسبوع في تركيا.

يذكر أن العاصمة التركية أنقرة تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 7 و8 تموز/يوليو 2026. فيما تتصدر القمة ملفات جيوسياسية حساسة، أبرزها تطورات الحرب في أوكرانيا والتصعيد في الشرق الأوسط، إضافة إلى التحديات الأمنية الناجمة عن الفجوات في خطط الدفاع الأوروبية بعد تراجع المساهمات الأميركية.

ومن المنتظر أن يشارك زيلينسكي في عشاء يجمع قادة الحلف، لكنه لن يحضر الجلسة الرئيسية للقمة، في خطوة يقول مسؤولون إنها تهدف إلى تجنب إثارة خلافات مع ترامب بشأن الملف الأوكراني.

 

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