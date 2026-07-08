ترامب: وجهت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفاً مدريد بأنها “شريك سيئ” داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في أحدث تصعيد في تصريحاته تجاه بعض حلفاء الولايات المتحدة.

وأبدى ترامب، خلال تصريحات أدلى بها قبيل انعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة وبحضور الأمين العام للحلف مارك روته، استياءه من مواقف الحلف بشأن ملفي جرينلاند وإيران، معتبراً أن هناك تباينات تستدعي إعادة النظر في بعض السياسات داخل التحالف.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن أن بلادها مستعدة للدفاع عن جميع أراضي حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك أراضي مملكة الدنمارك، وذلك عقب تجديد ترامب دعوته إلى إخضاع جزيرة جرينلاند للسيادة الأميركية.

وشددت فريدريكسن، وفق ما نقلته وكالة رويترز، على أن مبدأ الدفاع المشترك يمثل الركيزة الأساسية التي قام عليها الحلف، مؤكدة أن أي تهديد يطال إحدى دوله يستوجب تضامن جميع الأعضاء للدفاع عنها.