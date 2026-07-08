Icon

انفجاران في دمشق يسفران عن إصابة 18 شخصًا Icon طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والإسكندرية Icon وظائف شاغرة لدى شركة ساتورب Icon وظائف شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي Icon بدء التسجيل بكليات ومعاهد الهيئة الملكية في ينبع عبر منصة قبول Icon خبير عالمي: رؤية 2030 تعيد صياغة نماذج التحول الاقتصادي Icon رياح شديدة السرعة على عدد من محافظات مكة المكرمة Icon رياح نشطة على منطقة تبوك Icon سبيس إكس تطلق 81 قمرًا صناعيًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب: وجهت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
ترامب: وجهت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وجّه وزير الخزانة سكوت بيسنت بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا، واصفاً مدريد بأنها “شريك سيئ” داخل حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في أحدث تصعيد في تصريحاته تجاه بعض حلفاء الولايات المتحدة.

وأبدى ترامب، خلال تصريحات أدلى بها قبيل انعقاد قمة لحلف الناتو في أنقرة وبحضور الأمين العام للحلف مارك روته، استياءه من مواقف الحلف بشأن ملفي جرينلاند وإيران، معتبراً أن هناك تباينات تستدعي إعادة النظر في بعض السياسات داخل التحالف.

وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن أن بلادها مستعدة للدفاع عن جميع أراضي حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك أراضي مملكة الدنمارك، وذلك عقب تجديد ترامب دعوته إلى إخضاع جزيرة جرينلاند للسيادة الأميركية.

وشددت فريدريكسن، وفق ما نقلته وكالة رويترز، على أن مبدأ الدفاع المشترك يمثل الركيزة الأساسية التي قام عليها الحلف، مؤكدة أن أي تهديد يطال إحدى دوله يستوجب تضامن جميع الأعضاء للدفاع عنها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح متحف روزفلت
العالم

ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح...

العالم
ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك
العالم

ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى...

العالم
ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران رائع
العالم

ترامب: أداء الولايات المتحدة فى حرب إيران...

العالم
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولن نضيع الوقت
العالم

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت ولن...

العالم
ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما
العالم

ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة...

العالم
ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه
العالم

ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار...

العالم
ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي
العالم

ترامب: منحنا طهران مهلة أسبوع من أجل...

العالم
ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة
العالم

ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار...

العالم