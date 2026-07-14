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ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
ترامب: وفاة ليندسي غراهام طبيعية ولا علاقة لها بنظريات المؤامرة
المواطن - فريق التحرير

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استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود أي شبهة جنائية وراء وفاة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات والتقارير الطبية أوضحت سبب الوفاة، وذلك في أعقاب تداول تكهنات ونظريات مؤامرة على مواقع التواصل الاجتماعي ربطت الحادث بجهات خارجية، من بينها روسيا.

وخلال مقابلة مع قناة Newsmax، قال ترامب، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت جميع ملابسات الوفاة قد اتضحت: “أعتقد أننا نعرف ما حدث”، في إشارة إلى أن القضية لم تعد محل غموض.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن كبير الأطباء الشرعيين في واشنطن خلص إلى أن سبب الوفاة يعود إلى تمزق في الشريان الأورطي (الأبهر)، مشيرًا إلى أن والد غراهام توفي أيضًا نتيجة أزمة قلبية عندما كان في التاسعة والستين من عمره، وهو ما يعزز فرضية وجود عوامل صحية ووراثية.

وأضاف ترامب أنه لا يرى ما يدعم الروايات المتداولة بشأن وجود شبهة جنائية، موضحًا أن غراهام كان يعاني من مشكلات صحية كامنة يصعب اكتشافها، وقال: “كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفًا بالنسبة لمن يروجون لنظريات المؤامرة، لكنني أعتقد أنه كان يعاني من مشكلات صحية عميقة لم يكن من السهل اكتشافها”.

وتابع أن ما وصفه بـ”نظرية حصان السباق” تعني أن المشكلات الصحية الكامنة قد تظل غير ظاهرة حتى تؤدي إلى مضاعفات مفاجئة، معتبرًا أن هذا التفسير يتوافق مع ما أظهرته نتائج الفحص الطبي بشأن وفاة غراهام.

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