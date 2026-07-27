ترامب يحذّر إيران من عمل عسكري قوي: ليس هناك متسع من الوقت

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن بلاده تجري محادثات جادة للغاية مع إيران، محذرًا من اتخاذ عمل عسكري قوي في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وقال ترمب، في تصريح صحفي ردًا على سؤال بشأن المدة التي يمكن أن يمنحها للمحادثات:” ليس هناك متسع كبير من الوقت، فإما أن تتقدم سريعًا أو لا تتم على الإطلاق”.

ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحادثات أو الأطراف المشاركة فيها.