6.8 ملايين متفرج و9 ملايين زائر.. أرقام قياسية لمونديال 2026 ترامب يحذّر إيران من عمل عسكري قوي: ليس هناك متسع من الوقت فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين من وزيري خارجية قطر والكويت مسام ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ المملكة تدين بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق طيران ناس يطلق أكبر خطة لاستقطاب وتأهيل 300 طيار سعودي في برنامج “طياري المستقبل” الصين تنشر أول كوكبة تجارية لرصد الحطام الفضائي وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير عددًا من المسيّرات قادمة من الأراضي العراقية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم، أن بلاده تجري محادثات جادة للغاية مع إيران، محذرًا من اتخاذ عمل عسكري قوي في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وقال ترمب، في تصريح صحفي ردًا على سؤال بشأن المدة التي يمكن أن يمنحها للمحادثات:” ليس هناك متسع كبير من الوقت، فإما أن تتقدم سريعًا أو لا تتم على الإطلاق”.
ولم يكشف الرئيس الأمريكي عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المحادثات أو الأطراف المشاركة فيها.