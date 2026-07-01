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مهداة من قطر

ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح متحف روزفلت

الأربعاء ١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٥٩ مساءً
ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح متحف روزفلت
المواطن- فريق التحرير

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يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إلى ولاية نورث داكوتا لافتتاح متحف تكريما لثيودور روزفلت، الرئيس الجمهوري السابق، الذي استشهد ترامب بإرثه في إطار ترويجه رسالة عن عظمة الولايات المتحدة قبيل عطلة الرابع من يوليو.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشارك فيه ترامب في الاحتفالات بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، مستغلا هذه المناسبة لتسليط الضوء على قيادته ورؤيته للبلاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر، بحسب وكالة رويترز.

ومن المتوقع أن تشهد الرحلة إلى ميدورا في غرب ولاية نورث داكوتا الظهور الأول لطائرة بوينج 747 مجددة مهداة من قطر وستكون طائرة الرئاسة، وتتميز بألوان حمراء وبيضاء وزرقاء داكنة وذهبية اختارها ترامب بنفسه.

ترامب يدشن طائرة رئاسية

وأثارت الطائرة تساؤلات بسبب تكلفتها وسرعة عملية تجديدها، فضلا عن كون قبول طائرة كبيرة فاخرة من دولة أجنبية أمرا غير معتاد.

ورفض ترامب الانتقادات الموجهة لهذا الأمر، وأعلن سلاح الجو أن الطائرة تفي بالمعايير الرئاسية.

وقبل صعوده لخوض الرحلة الأولى للطائرة اليوم الأربعاء، قال ترامب للصحفيين: “قطر عاملتنا معاملة حسنة للغاية وأمير قطر الذي تبرع بالطائرة كان لطيفا جدا”.

وردا على سؤال حول التكلفة التي يتحملها دافعو الضرائب، أجاب ترامب إن تكلفة الطائرة المهداة “ضئيلة جدا مقارنة بتكلفتها لو فعلنا ذلك بطريقة مختلفة”.

وأضاف: “نحن فخورون جدا بهذا، والبلد فخور جدا به”، مضيفا أن طائرة الرئاسة القديمة “لم تكن تبدو مناسبة لبلدنا”.

وتابع: “جعلوها مناسبة لرئيس، وهذا يشمل الإجراءات الأمنية وجميع المميزات الجديدة التي أضافوها، وهي أمور معقدة للغاية”.

وتشكل الاحتفالات محور رسائل ترامب في عام انتخابي تهيمن عليه مخاوف الناخبين من تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.

وتُفتتح مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية في ولاية نورث داكوتا يوم السبت. وشيّد هذا المرفق على مساحة 8919 مترا مربعا، ويطل على متنزه وطني سُمي باسم روزفلت تيمنا بالسنوات التي قضاها في منطقة بادلاندز المجاورة.

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