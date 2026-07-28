ترامب يستقبل زيلينسكي قبيل جنازة لينزي غراهام

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء قبل تشييع جنازة السيناتور الأميركي لينزي غراهام، الذي كان يضغط على واشنطن بقوة لدعم كييف في صراعها مع موسكو.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لـ”رويترز” إن من المتوقع أن يعقد زيلينسكي اجتماعاً خاصاً مع ترامب لفترة قصيرة وفي غياب الصحافيين على الأرجح قبل جنازة غراهام التي ستقام اليوم.

وتتيح هذه الزيارة فرصة لزيلينسكي لتعزيز الدعم العسكري في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا دفئاً لم تشهده منذ شهور، لكن واشنطن ما زالت تؤجل تقديم مساعدات لأوكرانيا التي فقدت بوفاة غراهام أحد أكثر المدافعين عنها نفوذاً في واشنطن.

ويضغط زيلينسكي على ترامب للحصول على قدرات الدفاع الجوي المطلوبة بشكل عاجل ولإتمام صفقة طائرات مسيرة. كما يناقش الزعيمان وعد ترامب في قمة حلف شمال الأطلسي بمنح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية.

ويتوجه زيلينسكي بعد الاجتماع في البيت الأبيض إلى مبنى الكونغرس الأميركي لمقابلة أعضاء في مجلس الشيوخ.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي أظهرت فيه رسالة بعثت بها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى المشرعين أن إدارة ترامب أبلغت الكونغرس بأنها لن تنتهي من إنفاق 400 مليون دولار تمت الموافقة على صرفها في صورة مساعدات لأوكرانيا حتى السنة المالية 2029 وحتى في الوقت الذي تعاني فيه كييف من نقص حاد في الأسلحة التي تحتاجها لصد الهجمات الصاروخية الروسية.

وانتقد الديمقراطيون وبعض زملاء ترامب من الجمهوريين البنتاغون لتأخره في تقديم المساعدات التي أيد أعضاء من الحزبين العام الماضي تقديمها إلى أوكرانيا.