Icon

الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي Icon رئيس وزراء الأردن يطلب استقالة وزير العمل بسبب تضارب مصالح Icon ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك Icon فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع وزير خارجية باكستان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض: إنشاء ثلاثة جسور ضمن مشروع الدائري الشمالي Icon إيطاليا: منطقة فينيتو تعلن حالة الطوارئ بسبب الجفاف Icon فيصل بن فرحان ينقل لنظيره الفنزويلي تعازي المملكة في ضحايا الزلزالين Icon فنزويلا: إنقاذ فرد أمن من تحت ركام متجر بعد 8 أيام من الزلزالين Icon جامعة القصيم تعلن شروط القبول للعام الجامعي 1448-1449هـ Icon جامعة حائل تتيح التخصيص لطلبة السنة الأولى المشتركة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك

الخميس ٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥١ مساءً
ترامب يصف النفقات الدفاعية لألمانيا ودول أخرى في الناتو بأنها مثيرة للضحك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبل أيام قليلة من انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في العاصمة التركية أنقرة، جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على ألمانيا وحلفاء آخرين.

وفي منشور على منصته “تروث سوشال”، وصف الرئيس الأمريكي إسهامات هذه الدول داخل الحلف بأنها “مثيرة للضحك”. وبذلك يزيد ترامب الضغوط على حلفاء الناتو قبيل القمة المقررة يومي 7 و8 يوليو الجاري في تركيا.

وفي هذا السياق، ذكر ترامب في منشوره عدة دول، من بينها بريطانيا وإيطاليا، إلى جانب أرقام مالية، تشبه إلى حد كبير بيانات تقرير الناتو بشأن الإنفاق الدفاعي لعام 2025، لكنه لم يحدد مصدر هذه الأرقام.

وبشأن ألمانيا، لم يورد ترامب بيانات محددة، لكنه كتب أن إسهاماتها أقل بكثير، دون أن يوضح الأساس الذي استند إليه في هذا التقييم. غير أن التقرير السنوي للناتو أظهر أن ألمانيا جاءت في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق الدفاعي عام 2025، إذ رفعت إنفاقها، وفق الأرقام المعدلة بحسب التضخم، بأكثر من 20% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 8ر88 مليار يورو.

وبشكل عام، رفعت ألمانيا وبقية الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة إنفاقهم الدفاعي في عام 2025 بمقدار قياسي، حيث زادت نفقات الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو وكندا بنسبة 6ر19% لتبلغ 574 مليار دولار.

ويعترض الرئيس الأمريكي منذ فترة طويلة على كون الولايات المتحدة تتحمل تقليديًا أكبر حصة من الإنفاق الدفاعي الذي يعزز القدرات العسكرية للحلف، إلا أن الفجوة بدأت تتقلص. ففي قمة الناتو في لاهاي، وافق الحلف، بناءً على إلحاح ترامب، على زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي، إذ تعهد الحلفاء باستثمار ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الدفاع والأمن بحلول عام 2035، وهو أعلى مستوى لهذه الاستثمارات منذ الحرب الباردة. كما أن أرقام الناتو تشمل إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول، ولا تقتصر على القوات المخصصة لخطط الحلف.

وكتب ترامب في منشوره أن الولايات المتحدة تنفق على الناتو أكثر من أي دولة أخرى بفارق كبير لحماية الحلف، “دون أن تجني هي نفسها أي فائدة من ذلك”. وكان الرئيس الأمريكي قد أبدى في الآونة الأخيرة استياءه من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو، بما فيها ألمانيا، بعد أن طلب منها المساعدة في تأمين مضيق هرمز خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنها لم تستجب، ووصف الحلفاء حينها بأنهم “جبناء”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح متحف روزفلت
العالم

ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح...

العالم
ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً
العالم

ترامب يؤكد: إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً...

العالم
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
العالم

ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك...

العالم
ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة بنما
العالم

ترامب: لن نسمح للصين بالسيطرة على قناة...

العالم
ترامب: طهران طلبت الاجتماع.. ونسعى لاتفاق جيد مع استمرار وقف إطلاق النار
العالم

ترامب: طهران طلبت الاجتماع.. ونسعى لاتفاق جيد...

العالم