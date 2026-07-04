ترامب ينشر صورة لورقة الـ 100 دولار تحمل توقيعه

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صورة جديدة لورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيعه، وذلك بعد أشهر من إعلان وزارة الخزانة عن وضع توقيع رئيس في منصبه على العملة الورقية الأميركية لأول مرة.

وتُظهر الصورة الذي نشرها الرئيس الأميركي عبر حسابه على “تروث سوشيال”، توقيع ترامب فوق توقيع بيسنت.

في حين، كانت ورقة ال 100 دولار سابقا تحمل توقيع وزير الخزانة وأمين الخزانة، ولكن ليس الرئيس في منصبه.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت صرّح في مارس بأن إدارة ترامب تعتزم وضع توقيعه على ورقة ال 100 دولار احتفالاً بالذكرى ال 250 لتأسيس الولايات المتحدة.

كما كان أمين الخزانة براندون بيتش قال في بيانٍ في مارس الماضي: “لا يُمكن إنكار بصمة الرئيس في التاريخ كمهندس النهضة الاقتصادية للعصر الذهبي لأميركا، ووضع توقيعه على العملة الأميركية ليس مناسبا فحسب، بل هو مستحق أيضا”.

فيما رغب بعض أعضاء الكونغرس في المضي قدما ووضع صورة ترامب على العملة، حيث قدّموا مشروع قانون لوضع صورته على ورقة نقدية تذكارية بقيمة 250 دولارًا إلا أن هذا الاحتمال ضعيفٌ للغاية، نظرًا لأنه يتطلب دعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

هذا وينص القانون الأميركي على أنه “لا يجوز وضع صورة شخص متوفى إلا على العملة والأوراق المالية الأميركية”، لكن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب يسعى إلى “استثناء الأفراد الذين يشغلون أو شغلوا منصب رئيس الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان موظفو مكتب النقش والطباعة يُعدّون نماذج أولية لورقة ال 250 دولارا التي تحمل صورة ترامب وتوقيعه.

بدوره، صرّح بيسنت في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في مايو/أيار بأنه لا يرى “أي إشكال” في وضع صورة ترامب على العملة، وأضاف: “لا أرى أي إشكال في وضع صورة رئيس الولايات المتحدة – أي الشخص الذي كان رئيسًا للولايات المتحدة – على ورقة الذكرى ال 250″، وفق CNN.

يشار إلى أن ترامب جعل من وضع اسمه وصورته على مجموعة واسعة من الوثائق والمعالم مشروعًا شخصيًا له كما وضعت إدارته صورته أو اسمه أو كليهما على جواز سفر تذكاري، وتصاريح دخول المتنزهات الوطنية، ولافتات خارج العديد من الوكالات في واشنطن العاصمة، ومؤسسات ثقافية مثل معهد السلام الأميركي، وحسابات استثمارية خاصة للأطفال كما أعادت ولاية فلوريدا تسمية مطار بالم بيتش الدولي باسمه.