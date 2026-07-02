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ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة

الجمعة ٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
ترامب يهاجم الناتو مجددًا: أنفقنا 999 مليار دولار بلا فائدة
المواطن - فريق التحرير

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكشف ترامب حجم الإنفاق الذي تتحمله الولايات المتحدة على الحلف.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «تنفق الولايات المتحدة على حلف شمال الأطلسي (الناتو) أكثر من أي دولة أخرى، وبفارق كبير، من أجل حمايته، من دون أن تجني أي فائدة من ذلك».

وتابع ترامب “تنفق الولايات المتحدة 999 مليار دولار، بينما تنفق المملكة المتحدة 90.5 مليار دولار، وفرنسا 66.5 مليار دولار، وإيطاليا 48.8 مليار دولار، وبولندا 44.3 مليار دولار. أما الدول الأخرى، بما في ذلك ألمانيا، فتنفق أقل بكثير. (2014-2025). إنه أمر سخيف!”.

وتتجه الولايات المتحدة إلى ربط الامتيازات العسكرية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحجم الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، في خطوة تعكس تحولاً في رؤية واشنطن لتقاسم الأعباء الأمنية داخل الحلف، وذلك قبيل القمة السنوية القادمة لقادة الناتو في أنقرة الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن السفير الأمريكي لدى الناتو، ماثيو ويتاكر، قوله إن الدول التي ترفع إنفاقها الدفاعي ستحظى بأولوية في الحصول على الأسلحة وصفقات الشراء والتوريد، فيما قد تواجه الدول غير الملتزمة بهدف تخصيص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035 إجراءات لم يحدد طبيعتها.

وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع مراجعة أمريكية واسعة للوجود العسكري في أوروبا، شملت سحب خمسة آلاف جندي، وإعادة تقييم انتشار القوات، واستخدام القواعد العسكرية والأجواء الأوروبية، في ظل خلافات برزت خلال الحرب مع إيران بشأن رفض بعض الدول الأوروبية تقديم تسهيلات عسكرية للقوات الأمريكية.

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