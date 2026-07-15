ترامب يهدد إيران مجددًا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوسيع الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران، قائلا إنه سيتم استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إن الولايات المتحدة ستضرب إيران “بقوة شديدة” خلال الليالي المقبلة.

وقال ترامب “في الأسبوع المقبل، سيصبح الأمر سيئا للغاية بالنسبة لهم. سوف ندمر جميع محطات توليد الكهرباء الخاصة بهم. وسوف ندمر جميع جسورهم إذا لم يعودوا إلى الطاولة ويتفاوضوا”.

الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ

وردا على سؤال عما إذا كانت الضربات ستستمر، قال ترامب “ستستمر حتى أقول كفى”.

وكان ترامب قد أطلق تهديدات مماثلة في أبريل، عندما حذر من تدمير الجسور ومحطات توليد الكهرباء في غضون ساعات في محاولة للضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الحيوي لتجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وبعد ظهر اليوم الأربعاء، شن الجيش الأميركي غارات جوية جديدة في وضح النهار.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن هذه الهجمات استمرت حوالي 90 دقيقة واستهدفت أنظمة الدفاع الساحلية بالإضافة إلى مرافق تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى.

موجة جديدة من الهجمات

وقال الجيش الأميركي، الثلاثاء، إنه شنّ موجة جديدة من الهجمات على إيران، واستأنف فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية والمناطق الساحلية.

وأكدت واشنطن أن الضربات الأخيرة استهدفت منع إيران من شن هجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب أن القوات الأميركية “ألحقت أضرارا جسيمة بالقدرات العسكرية الإيرانية”، وأن إعادة بنائها “قد تستغرق نحو 20 عاما” إذا توقفت العمليات الآن.

وأوضح أن هدف واشنطن يتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتقويض القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدا أن “إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا”.