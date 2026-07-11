تركيا: أمر قضائي بالقبض على 36 شخصا لتشكيلهم منظمة إجرامية

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أصدر المدعي العام في العاصمة التركية، أنقرة، أمرًا باعتقال 36 شخصًا، من بينهم حسين جان جونر، حاكم منطقة جانكايا بأنقرة، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إنه يجري التحقيق مع المشتبه بهم بشأن مزاعم بـ”تشكيل منظمة إجرامية والانضمام إليها و”الرشوة” و”التلاعب بالعطاءات”.
وأشارت بلومبرج، إلى اعتقال 27 شخصا حتى الآن.
ويكثف القضاء التركي الضغط على حزب الشعب الجمهوري منذ أكثر من عام، حيث تم احتجاز المئات من أعضائه والعديد من رؤساء البلديات المنتمين له.
ومن أبرز الشخصيات المحتجزة من حزب الشعب الجمهوري حتى الآن هو عمدة إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو، الذي يعتبر أحد أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان.
وبدأت في مارس العام الجاري محاكمة إمام أوغلو بتهم فساد بعد مرور عام على احتجازه.