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السعودية

تركي المالكي: الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٣ مساءً
تركي المالكي: الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

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