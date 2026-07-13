تركي المالكي: الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.