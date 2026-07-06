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السعودية
الجهات المختصة تواصل أعمالها لكشف ملابسات الحادث

تركي بن طلال يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
تركي بن طلال يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير
المواطن - فريق التحرير

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زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عدداً من المصابين في حادث إحدى الألعاب الترفيهية، وذلك في عدد من مستشفيات المنطقة، للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأكد الأمير تركي بن طلال، خلال الزيارة، أن الجهات المختصة تواصل أعمالها لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى الحقيقة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي إهمال أو تقصير يثبت وقوعه، وأن جميع الإجراءات النظامية ستُتخذ بحق المسؤولين وفق ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وأشار إلى أن سلامة الإنسان في المملكة تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن الجهات المعنية تواصل أداء مهامها لضمان أعلى معايير السلامة وحماية مرتادي المرافق الترفيهية.

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