النائب العام يستقبل وزير الإعلام لبحث سبل تطوير التعاون المشترك تركي بن طلال يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير انقطاع شامل للكهرباء في كوبا السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة ماكرون من دمشق: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%
زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير عدداً من المصابين في حادث إحدى الألعاب الترفيهية، وذلك في عدد من مستشفيات المنطقة، للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل.
وأكد الأمير تركي بن طلال، خلال الزيارة، أن الجهات المختصة تواصل أعمالها لكشف ملابسات الحادث والوصول إلى الحقيقة، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي إهمال أو تقصير يثبت وقوعه، وأن جميع الإجراءات النظامية ستُتخذ بحق المسؤولين وفق ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.
وأشار إلى أن سلامة الإنسان في المملكة تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية لا تحتمل التهاون، وأن الجهات المعنية تواصل أداء مهامها لضمان أعلى معايير السلامة وحماية مرتادي المرافق الترفيهية.
الأمير #تركي_بن_طلال يزور المصابين إثر حادث إحدى الألعاب الترفيهية في عددٍ من مستشفيات المنطقة، للاطمئنان على صحتهم والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.
مؤكدًا أن الجهات المختصة تعمل على الوصول إلى الحقيقة ، وأنه لن يكون هناك تهاون مع أي إهمال… pic.twitter.com/zCKJgZ4oWp
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) July 6, 2026