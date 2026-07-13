تسجيل 1873 إصابة و672 وفاة بفيروس إيبولا بالكونغو الديمقراطية

سجلت الكونغو الديمقراطية 1873 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على مستوى البلاد بينها 672 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية بالكونغو في بيان، أن المقاطعات المتضررة هي إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، وأوت-أويلي، وتشوبو، فيما جرى إدراج مقاطعتي أوت-أويلي وتشوبو في التقرير الوطني لأول مرة.

وأضافت أن 763 مريضًا يخضعون للعزل أو يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة في مراكز العلاج 95.1%.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في 15 مايو الماضي تفشي الموجة السابعة عشرة من فيروس إيبولا في البلاد، فيما أصدرت منظمة الصحة العالمية إنذارا صحيًا دوليًا بشأن الوضع.