تشكيل منتخب المغرب أمام كندا في ثمن نهائي كأس العالم

أعلن محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة منتخب كندا في بطولة كأس العالم.

وجاء تأهل المنتخب المغربي إلى هذا الدور الإقصائي المتقدم بعد تقديم مستويات ثابتة ومميزة في الأدوار السابقة.

واستهل المغرب مشواره العالمي بتعادل تاريخي ومثير أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق انتصاراً ثميناً على اسكتلندا بهدف نظيف، واختتم الأسود مرحلة المجموعات بفوز عريض على هاييتي بنتيجة (4-2)، تلا ذلك تخطي عقبة الطواحين الهولندية بركلات الترجيح في دور الـ32 بعد مباراة حبست الأنفاس.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، رضوان حلحال، نصير مزراوي.

خط الوسط: أيوب بوعدي، نائل العيناوي، عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.