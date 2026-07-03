تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات

تعامل المرور بمنطقة المدينة المنورة مع حادث تصادم بين شاحنتين داخل أحد الأنفاق، نتج عن انحراف مفاجئ لإحدى الشاحنتين أدى إلى اصطدامهما.

وبحسب المرور على منصة إكس، تم استكمال جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بالحادث، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.