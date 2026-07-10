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تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027

الجمعة ١٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
تصعيد واشنطن وطهران يهدد فائض سوق النفط في 2027
المواطن - فريق التحرير

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حذّرت وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير في المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض توقعاتها بتحول سوق النفط العالمية إلى فائض خلال العام المقبل، في ظل استمرار المخاوف بشأن استقرار الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر اليوم الجمعة، أن أسواق النفط استفادت خلال يونيو من إعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي أسهم في استئناف حركة الشحن بعد فترة شهدت تعطلاً واسعاً لتدفقات الخام عبر أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وأضافت أن الإمدادات العالمية ارتفعت خلال يونيو بنحو 4.1 مليون برميل يومياً، لكنها ظلت أقل بحوالي 9.4 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب، ما يعكس استمرار تأثير الاضطرابات على السوق.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الإمدادات العالمية بنحو 7.5 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل، إلا أنها أكدت أن هذا السيناريو يبقى مرهوناً باستمرار تحسن حركة عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز.

وأشارت الوكالة إلى أن تصاعد الأعمال القتالية يومي السابع والثامن من يوليو يثير شكوكاً بشأن هذه التوقعات، وقد يحد من فرص تحول السوق إلى فائض في الإمدادات خلال العام المقبل، إذا استمرت التوترات في التأثير على حركة الملاحة وإمدادات النفط العالمية.

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