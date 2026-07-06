تطوير مطل العارضة يعزز جاذبية السياحة الجبلية في جازان

تفرض محافظة العارضة، شرق منطقة جازان، حضورها بما تحتضنه من جبالٍ شامخة، وأوديةٍ، وغاباتٍ، وحدائق، ومطلاتٍ طبيعية، لتغدو إحدى الوجهات التي تستقطب الأهالي والزوار على مدار العام، ولا سيما مع هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأيام، إذ تكتسي المرتفعات والحدائق والمطلات مزيدًا من الجمال، في مشهدٍ يُبرز ثراء مقوماتها الطبيعية، ويعزز مكانتها على خارطة السياحة البيئية في المنطقة.

ويُعدّ مطل العارضة، الذي أُنشئ عام 1431هـ، ويقع على مساحةٍ تبلغ (288,000) متر مربع، وبتكلفته إجمالية بلغت (5.000.000) ريال، أحد أبرز المعالم السياحية الجبلية في المنطقة، مستفيدًا من موقعه المرتفع الذي يتيح إطلالاتٍ بانورامية على محافظة العارضة وعددٍ من المراكز والقرى التابعة لها، مما جعله وجهةً يقصدها الأهالي والزوار على مدار العام، ولا سيما خلال موسم الأمطار.

وتعمل أمانة منطقة جازان ممثلةً بمحافظة العارضة، حاليًا، على تنفيذ أعمال تأهيل وتطوير المطل، ضمن مشروعٍ يهدف إلى الارتقاء بالموقع وتعزيز مقوماته السياحية والترفيهية، ورفع كفاءة مرافقه، بما يواكب الإقبال المتزايد على الوجهات الجبلية، ويعزز جاهزيته لاستقبال الأهالي والزوار، فضلًا عن الإسهام في توفير بيئةٍ أكثر تكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية.

ويمنح المشروع، بعد اكتماله، المطل أبعادًا سياحية وترفيهية جديدة، عبر مرافق نوعية تنسجم مع طبيعة الموقع وتضاريسه، وتسهم في إبراز إطلالاته البانورامية بصورةٍ أكثر تكاملًا، بما يهيئ بيئةً جاذبة للتنزه، وممارسة الأنشطة الرياضية، والاستمتاع بالمشهد الطبيعي، ويعزز مكانة المطل بوصفه أحد أبرز الوجهات الجبلية في منطقة جازان، بما يعكس ما تختزنه المنطقة من مقوماتٍ طبيعية، ويدعم تنوع المنتج السياحي، ويثري تجربة مرتاديه على مدار العام.