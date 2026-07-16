تعدّد الوجهات السياحية بالباحة يعزّز عناصر الجذب السياحي

تسهم منتجعات الباحة في صناعة تجربة صيفية متفرّدة، تجمع بين اعتدال المناخ وروعة الطبيعة، وتدعم الحركة السياحية عبر خدمات نوعية تعزّز حضور المنطقة كوجهة موسمية بارزة.

وفي محافظة القرى يبرز منتجع إكليل الجبل بوصفه أحد أهم المعالم السياحية، ووجهة مفضّلة للعائلات والزوار حيث يمتد على مساحة تتجاوز 17 ألف متر مربع، ليعكس الهوية الجمالية للمحافظة ويعزّز عناصر الجذب السياحي، بما يخدم موقع محافظة القرى بوصفها البوابة الشمالية للمنطقة. ويقدّم المنتجع تجربة تجمع هدوء الطبيعة وأجواء الريف وتناغم التضاريس الجبلية، بما ينسجم مع تنامي الإقبال على السياحة الطبيعية والوجهات المفتوحة.



ويضفي المكان تجربة سياحية تتناغم مع طبيعة المكان الجبلية، إذ يضم مجموعة مرافق موزعة داخل مساحة واسعة تعكس هوية المنطقة، وتبدأ هذه المرافق بمنطقة وسطية تتسع لأكثر من 1800 زائر، تحيط بها منافذ بيع المنتجات والمطاعم والمقاهي، ما يمنح الزائر خيارات متعددة في بيئة مفتوحة، إلى جانب الخيارات الترفيهية والرياضية منها صالة ألعاب للأطفال وإسطبل الخيول وملاعب البادل.

وخلال موسم صيف هذا العام، يتجاوز المكان وجهةً ببن أحضان الطبيعة ليبدو مساحة نابضة تدعم السياحة الداخلية وتنعش الحركة الاقتصادية في محافظة القرى، فبين مرافقه المنتشرة يعمل أكثر من خمسين شابًا وفتاة.

ويعكس المنتجع دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسًا في دعم التنمية الوطنية، عبر الاستثمار في المشاريع السياحية النوعية التي تسهم في تنشيط الحراك الاقتصادي وتعزيز حضور منطقة الباحة إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الحياة.