تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين #يهمك_تعرف | حساب المواطن: إضافة تابع في 10 يونيو تُدرج ضمن أهلية أغسطس الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية المرور: ترك مسافة آمنة يقلل مخاطر الحوادث على الطرق الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية على الشرقية
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1448هـ، وفق الضوابط المنظمة التي تتيح للطلاب والطالبات الحصول على شهادة جديدة بعد مضي خمس سنوات على التخرج.
وأوضحت أن الخدمة مخصصة لمن أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتُتاح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية، مشيرةً إلى أنه لا يُقبل الطلب إذا كان المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي أعلى من المرحلة الثانوية.
ودعت الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًّا خلال الفترة من 1/ 2/ 1448هـ إلى 15/ 2/ 1448هـ، عبر الرابط المخصص: https://forms.cloud.microsoft/r/4c8e0TD3Tr.