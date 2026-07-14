تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1448هـ، وفق الضوابط المنظمة التي تتيح للطلاب والطالبات الحصول على شهادة جديدة بعد مضي خمس سنوات على التخرج.

وأوضحت أن الخدمة مخصصة لمن أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتُتاح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية، مشيرةً إلى أنه لا يُقبل الطلب إذا كان المتقدم حاصلًا على مؤهل علمي أعلى من المرحلة الثانوية.

ودعت الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى تقديم طلباتهم إلكترونيًّا خلال الفترة من 1/ 2/ 1448هـ إلى 15/ 2/ 1448هـ، عبر الرابط المخصص: https://forms.cloud.microsoft/r/4c8e0TD3Tr.