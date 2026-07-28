تعيين روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب الإيطالي

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عيّن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب خلفًا لجينارو غاتوزو، الذي غادر منصبه في أبريل الماضي عقب خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم 2026.
وسيتولى مانشيني تدريب المنتخب الإيطالي لفترة ثانية، بعدما سبق وقاده للتتويج بلقب كأس أوروبا في 2021 بإنجلترا، وأشرف على تدريبه في 58 مباراة في جميع المنافسات.
وانتقل مانشيني لتدريب المنتخب السعودي الذي قاده خلال الفترة من 2022 وحتى 2024 قبل أن يرحل ويحل الفرنسي هيرفي رينارد بديلًا له.
وعلى صعيد الأندية، سبق له تدريب إنتر ميلان وفيورنتينا ومانشستر سيتي، الذي قاده إلى أول لقب في الدوري الإنجليزي في موسم 2011 – 2012، وتولى تدريب السد القطري في الموسم الماضي وقاده للتتويج بلقب الدوري.