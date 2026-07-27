إعصار شديد الخطورة يضرب ويسكونسن الأمريكية ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار وانخفاض النفط تقديم صرف الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس إلى الخميس المقبل صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للدورة 56 6.8 ملايين متفرج و9 ملايين زائر.. أرقام قياسية لمونديال 2026 ترامب يحذّر إيران من عمل عسكري قوي: ليس هناك متسع من الوقت فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين من وزيري خارجية قطر والكويت مسام ينزع 1,367 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع مصر: ندعم أية إجراءات تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشروع التقويم الدعوي لعام 1448هـ
أعلن حساب الضمان الاجتماعي والتمكين تقديم موعد إيداع دفعة الضمان الاجتماعي المقبلة إلى يوم الخميس المقبل 30 يوليو، بدلًا من موعدها المعتاد يوم 1 من كل شهر ميلادي، لتزامنه مع عطلة يوم الجمعة.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على منصة إكس،، في رسالة موجهة إلى المستفيدين، أن إيداع دفعة الضمان الاجتماعي سيتم بتاريخ 30/07، وذلك تطبيقًا للإجراءات المتبعة عند توافق موعد الصرف مع إجازة رسمية.
وصدرت اليوم الاثنين، نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمستفيدين المسجلين في البرنامج والذين أكملوا طلباتهم وقدموا المستندات الدالة على صحة البيانات للدورة 56، ويمكن الاطلاع على النتيجة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
ويمكن التحقق من نتائج أهلية الضمان الاجتماعي عبر منصة الضمان الاجتماعي والتمكين على الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي “الضمان الاجتماعي والتمكين”، أن من أسباب عدم الأهلية في الضمان ما يلي: “ثبوت عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل، وعدم التسجيل في منصات التوظيف المعتمدة، ورفض فرص التمكين المقدمة له”.