يهمك_تعرف | تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يوليو

أعاد حساب المواطن التذكير بأنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يوليو حتى الآن وفي حال كان الشخص مستحقًا سيشمله الدعم بتاريخ 9 يوليو، ولمعرفة قيمة الاستحقاقبالإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: https://portal.ca.gov.sa.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: