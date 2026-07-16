تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجّل 85.95 دولارًا للبرميل سلمان للإغاثة ينفّذ مشروع العمليات الجراحية العاجلة في قطاع غزة موجة حر وعواصف تضرب كندا وتحذيرات من تدهور جودة الهواء القوات المسلحة الأردنية: إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة أمطار وبَرَد وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في السعودية
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن خلال فترة تتراوح بين يومي عمل وسبعة أيام عمل من تاريخ أداء الاختبار.
وأكدت الهيئة عبر منصة إكس أن مدة إصدار النتائج تُحتسب وفق أيام العمل الرسمية، والتي تمتد من يوم الأحد إلى يوم الخميس، مشيرة إلى أن النتائج تُتاح للمستفيدين فور الانتهاء من إجراءات المعالجة والتدقيق.
ودعت الهيئة المتقدمين للاختبارات الرقمية إلى متابعة حساباتهم عبر المنصات الرسمية للاطلاع على نتائجهم فور اعتمادها، مؤكدة استمرار تطوير الخدمات الرقمية بما يسهم في تقديم تجربة أكثر كفاءة وسرعة للمستفيدين.