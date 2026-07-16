تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن خلال فترة تتراوح بين يومي عمل وسبعة أيام عمل من تاريخ أداء الاختبار.

وأكدت الهيئة عبر منصة إكس أن مدة إصدار النتائج تُحتسب وفق أيام العمل الرسمية، والتي تمتد من يوم الأحد إلى يوم الخميس، مشيرة إلى أن النتائج تُتاح للمستفيدين فور الانتهاء من إجراءات المعالجة والتدقيق.

ودعت الهيئة المتقدمين للاختبارات الرقمية إلى متابعة حساباتهم عبر المنصات الرسمية للاطلاع على نتائجهم فور اعتمادها، مؤكدة استمرار تطوير الخدمات الرقمية بما يسهم في تقديم تجربة أكثر كفاءة وسرعة للمستفيدين.