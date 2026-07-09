تمديد التسجيل في برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي بالمدينة المنورة الكويت: رصد واعتراض 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيرة داخل المجال الجوي وزارة الصحة: ادعاءات إنشاء مشروع مدينة آسيا الطبية غير صحيحة المرور يوضح شرط قيادة المركبات وفق نوع الرخصة منصة بلدي تتيح إصدار شهادة الإشغال للمباني إلكترونيًا أتربة مثارة على العاصمة المقدسة حتى التاسعة البحرين: اعتراض وتدمير هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية استهدفت البلاد وصول ضيوف المجموعة الأولى من برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 3811 قتيلًا ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2% خلال مايو على أساس شهري
أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تمديد التسجيل في النسخة الثانية من برنامج التميّز للمطاعم والمقاهي، ضمن جهود الهيئة للارتقاء بقطاع الضيافة، وتحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
وأوضحت الهيئة ممثلة بمكتب تنمية الوجهة، أن البرنامج يهدف إلى رفع جودة خدمات الضيافة، وتعزيز التنافسية بين المنشآت، وتحفيزها على تطبيق أفضل معايير التشغيل والتميز، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الزوار والسكان، ودعم مستهدفات تنمية القطاع.
ويتيح البرنامج للمنشآت المشاركة الاستفادة من عدة مزايا، تشمل الحصول على تصنيف واعتماد رسمي، ومنح وسام التميز السنوي، وإدراج المنشأة ضمن قائمة المنشآت المتميزة، إضافة إلى الترويج عبر المنصات الرسمية، والحملات والإصدارات، والاستفادة من التغطيات الإعلامية، والظهور في الأدلة والمواد التعريفية، إلى جانب التكريم في الحفل السنوي للبرنامج.
ودعت الهيئة ملاك ومنسوبي المطاعم والمقاهي في المدينة المنورة إلى الاطلاع على دليل معايير البرنامج، للاستفادة من الفرص التي يوفرها في تطوير الأداء وتعزيز جودة الخدمات، والتسجيل عبر الرابط: https://mdaforms.mda.gov.sa/FormFiller/Fill/GBCVRU.