تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تيماء، والمعظم، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏