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تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣١ صباحاً
تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم، من أتربة مثارة، على تيماء، والمعظم، تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

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