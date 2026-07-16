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تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٣ مساءً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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