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تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل

السبت ١١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
تنبيه من رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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