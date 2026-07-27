تنبيه من رياح نشطة على منطقة تبوك

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.