Icon

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و82 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني Icon البلديات والإسكان: أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول Icon لونا بير تعيد صياغة مفهوم الجمال والعناية بالبشرة Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتقل (44) فلسطينيًا بالضفة الغربية Icon وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية Icon الكويت تدين وتستنكر بشدة تكرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن في البحر الأحمر Icon الأمن الغذائي: صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي Icon الموارد البشرية توافق على إنشاء جمعية قمم لدعم مرضى الكلى بمنطقة عسير Icon إصابة 34 شخصا جراء اصطدام بين عدة مركبات على طريق سريع في ألمانيا Icon الكويت تدين الهجوم الحوثي على سفينة تابعة لشركة سعودية في البحر الأحمر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تنبيه من رياح نشطة على منطقة تبوك

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
تنبيه من رياح نشطة على منطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على أملج، والوجه، وضباء، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة 
السعودية

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة 

السعودية