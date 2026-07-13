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تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ صباحاً
تنبيه من موجة حارة تصل درجتها 50 مئوية في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة حارة تصل درجتها (49 – 50) درجة مئوية، ورياح نشطة تصل سرعتها (40 – 49) كلم في الساعة على المنطقة الشرقية، تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة، وتدني مستوى الرؤية الأفقية في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.

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