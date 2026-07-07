توضيح من شركة الدرعية بشأن حريق أحد المواقع الإنشائية: لا إصابات وندعو لتحري الدقة

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أعلنت شركة الدرعية، أنها باشرت بالتعاون مع الدفاع المدني، التعامل مع الحريق الذي وقع اليوم الثلاثاء 22 محرم 1448هـ، الموافق 7 يوليو 2026م، في أحد المواقع الإنشائية بالمشروع، وقد تمت السيطرة عليه بفضل الله، دون تسجيل أي إصابات.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مسببات الحادث.
ونهيب بالجميع تحري الدقة، وعدم تداول أي معلومات أو مقاطع غير صادرة عن القنوات الرسمية.
توضيح من شركة الدرعية بشأن الحريق الذي وقع في أحد المواقع الإنشائية بالمشروع.
Diriyah Company statement on the fire at one of the project’s construction sites. pic.twitter.com/w1PgdSj674
— Diriyah Company l شركة الدرعية (@DiriyahCo) July 7, 2026