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التحقيق بشأن المسببات في الحادث

توضيح من شركة الدرعية بشأن حريق أحد المواقع الإنشائية: لا إصابات وندعو لتحري الدقة

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٨ مساءً
توضيح من شركة الدرعية بشأن حريق أحد المواقع الإنشائية: لا إصابات وندعو لتحري الدقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الدرعية، أنها باشرت بالتعاون مع الدفاع المدني، التعامل مع الحريق الذي وقع اليوم الثلاثاء 22 محرم 1448هـ، الموافق 7 يوليو 2026م، في أحد المواقع الإنشائية بالمشروع، وقد تمت السيطرة عليه بفضل الله، دون تسجيل أي إصابات.

التحقيق بشأن المسببات

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مسببات الحادث.

ونهيب بالجميع تحري الدقة، وعدم تداول أي معلومات أو مقاطع غير صادرة عن القنوات الرسمية.

 

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