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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 4 مناطق

الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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