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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية وتبوك، في حين يبقى الطقس حارًا خلال فترة النهار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 13 – 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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