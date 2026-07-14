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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 – 28 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

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