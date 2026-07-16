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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 3 مناطق

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٦ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 3 مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة، في حين تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، ولا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة وتبوك وطريق الساحل الواصل من جدة إلى جازان، كما تبقى الحرارة مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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