توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 5 – 45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 – 34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.