Icon

موجة حارة ورياح نشطة على المنطقة الشرقية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق Icon فنزويلا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب فيروس “هانتا” Icon واشنطن تعلن تحويل مسار 8 سفن ضمن الحصار البحري على إيران Icon ترامب: سنضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي Icon وزير الدفاع الأمريكي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار Icon الرئيس الأوكراني يغير قيادة الجيش ويعين دراباتي خلفا لسيرسكي Icon البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة Icon ثلاثة ملاكمين سعوديين يخوضون تحديات دولية في حدث “The Comeback” بجدة Icon مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 5 – 45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 – 34 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح...

السعودية
أمطار وبَرَد وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم في السعودية
أخبار رئيسية

أمطار وبَرَد وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس...

أخبار رئيسية
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5...

السعودية