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توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة ونجران في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية والجوف وتوالى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على شرق وأجزاء من وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة وارتفاع المــوج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج.

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