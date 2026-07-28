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توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي وحالة البحـر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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