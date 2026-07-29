Icon

السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي Icon وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية Icon الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران Icon رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء Icon ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق Icon هطول أمطار الخير على منطقة جازان Icon فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين Icon المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 – 30 كم/ساعة، تتحول خلال المساء جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 05 – 15 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول خلال المساء شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار...

السعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق
السعودية

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على...

السعودية