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توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وغبار ورياح على عدة مناطق
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة نجران والطريق الساحلي الواصل إلى جازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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